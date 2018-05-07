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ДТП в Вологде: легковушка врезалась в трактор
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    ДТП в Вологде: легковушка врезалась в трактор

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    ДТП в Вологде: легковушка врезалась в трактор

    Вологда, 7 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в Вологде: легковушка вылетела на встречную полосу движения и врезалась в трактор.

    Автомобильная авария случилась в воскресенье, 6 мая, около полуночи на улице Лечебной в областном центре, передает ИА  «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного Управления ГИБДД. Так, 37-летний водитель иномарки выехал на волосу встречного движения и врезался в трактор.

    Водитель легковушки получил травмы, после осмотра сотрудниками медицинского учреждения его отправили на амбулаторное лечение.

    Напомним, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает введение субсидирования межрегиональных рейсов из аэропорта «Пулково».

    Автор: Алексей Громов
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