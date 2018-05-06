Вологда, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на автотрассе Сокол — Харовск: под колеса отечественного авто попал пешеход.

Как передают местные новостные издания, автомобильное происшествие случилось в субботу, 5 мая, на 14 километре дороги Сокол — Харовск: автомобиль ВАЗ-2113, за рулем которого находился 47-летний мужчина, сбил 43-летнего местного жителя, которые переходил трассу вне видимости пешеходного перехода. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом ног.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.