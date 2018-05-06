Традиционный мотопробег, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Череповце

Череповец, 6 мая. Мотосезон-2018 открыли байкеры в Череповце в честь великого Дня Победы.

Традиционный мотопробег по улицам города состоялся в субботу, 5 мая, передает «Вологда Регион» со ссылкой на официальный сайт администрации Череповца.

Так, в весеннем мероприятии приняли участие около 150 байкеров из Череповца, Вологды, Шексны, Костромы, Иваново и Карелии, которые проехали от Октябрьского проспекта до Северного моста.