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Традиционный мотопробег, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Череповце
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    Традиционный мотопробег, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Череповце

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    Традиционный мотопробег, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Череповце

    Череповец, 6 мая. Мотосезон-2018 открыли байкеры в Череповце в честь великого Дня Победы.

    Традиционный мотопробег по улицам города состоялся в субботу, 5 мая, передает «Вологда Регион» со ссылкой на официальный сайт администрации Череповца.

    Так, в весеннем мероприятии приняли участие около 150 байкеров из Череповца, Вологды, Шексны, Костромы, Иваново и Карелии, которые проехали от Октябрьского проспекта до Северного моста.

    «Пробег согласован с мэрией. Мероприятие приурочено к 9 мая. Цель нашей акции — привлечение внимания ко Дню Победы и мотодвижению. Год от года к нам присоединяется всё больше людей, 7 лет назад в заезде участвовало всего 50 мотоциклов», — цитируют «Невские Новости» организатора мероприятия Максима Кириллова.

    Автор: Алексей Громов
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