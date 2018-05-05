В Вологде повысится качество воды 



Вологда, 5 мая. На очистных сооружениях Вологды пройдет модернизация оборудования. Данная мера повысит качество воды в городе.

На очистных сооружениях «Вологдагорводоканал»пройдет модернизация реагентного хозяйства. Проект реконструкции находится в стадии разработки и предполагает улучшения по нескольким направлениям.

Будет усилен сам процесс очистки: на данный момент используется два реагента – это сульфат алюминия и полиакриламид. К ним добавятся еще три – сульфат аммония, активный уголь и сода. Также предусмотрен ремонт всех емкостей, в которых находятся реагенты, замена технологических трубопроводов и насосного оборудования.

«Процессы дозирования реагентов будут автоматизированы, то есть количество реагентов будет меняться в зависимости от качества исходной воды», – пояснил исполнительный директор «Вогодагорводоканала» Андрей Чекрышов.

О необходимости повысить качество воды в регтоне заявил губернатор Олег Кувшинников на заседании Градостроительного совета. На данные нужды выделят 128 млн из областного и городского бюждета.