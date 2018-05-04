Около 800 км дорог Вологодской области перейдут в федеральную собственность



Вологда, 4 мая. Вологда передаст в федеральную собственность пять дорог.

Решение о передачи автомобильных дорог Вологодской области в федеральную собственность было принято на заседании правительственной комиссии по транспорту.

В плане передачи указаны всего 80 дорог, из них пять находятся на территории Вологодской области. Общая протяженность дорог, которые собираются передать из регионального в федеральное пользование, составляет около 800 км.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, первая часть дорог будет передана до 2021 года, остальные – до 2026 года.

Процесс передачи региональных дорог происходит уже давно. В Вологодской области в 2014 году уже передали в федеральную собственность автодорогу «Вологда – Медвежьегорск». С 2014 года в реконструкцию дороги было вложено 7 млрд рублей.

Процедура передачи означает, что эти дороги будут иметь федеральное значение, соответственно качество дорожного покрытия улучшиться.

