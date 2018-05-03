Суд Череповца оправдал хакера, пытавшегося взломать сайт телевидения Татарстана

Череповец, 3 мая. Городской суд Череповца оправдал 19-летнего хакера Никиту Гридунова. Молодой человек использовал вредоносную компьютерную программу, чтобы взломать сайт системы телевещания Татарстана.

По версии следствия, летом 2017 года Гридунов умышленно загрузил вредоносную программу в попытках взломать сайт телевещания Республики Татарстан. Однако высокая степень защиты интернет-ресурса не позволила хакеру получить доступ к информации.

На заседании подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Я скачал эту программу ради интереса, просто попробовать. Но изначально я не думал, что она принесет кому-то вред. Признал вину, потому что понял, что мои действия были незаконными. Мне было просто интересно, как работает программа», — пояснил Никита Гридунов.

Суд учел, что Гридунов впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал вину и помог следствию, предоставив компьютер. Суд признал, что Гридунов не опасен для общества и освободил молодого человека от уголовной ответственности.

