«Трамвай Победы» проедет по улицам Череповца



Вологда, 3 мая. Трамвай, украшенный в честь Дня Победы, будет курсировать по улицам Череповца. «Трамвай Победы» запустят 4 мая.

В Череповце 4 мая торжественно запустят «Трамвай Победы». Музыкальный трамвай будет курсировать по Маршруту №8. Артель «Буза» исполнит военные песни и частушки в салоне трамвая.

Пассажирам «Трамвая Победы» будут дарить подарки, цветы и георгиевские ленточки.

Предприятие «Электротранс» традиционно проводит акцию в честь праздника.