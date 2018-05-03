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«Трамвай Победы» проедет по улицам Череповца
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    «Трамвай Победы» проедет по улицам Череповца

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    «Трамвай Победы» проедет по улицам Череповца
    Вологда, 3 мая. Трамвай, украшенный в честь Дня Победы, будет курсировать по улицам Череповца. «Трамвай Победы» запустят 4 мая.

    В Череповце 4 мая торжественно запустят «Трамвай Победы». Музыкальный трамвай будет курсировать по Маршруту №8. Артель «Буза» исполнит военные песни и частушки в салоне трамвая.

    Пассажирам «Трамвая Победы» будут дарить подарки, цветы и георгиевские ленточки.

    Предприятие «Электротранс» традиционно проводит акцию в честь праздника.

    Автор: Софья Куликова
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