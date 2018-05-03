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Студенты вологодских техникумов будут сдавать демонстрационный экзамен
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    Студенты вологодских техникумов будут сдавать демонстрационный экзамен

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    Студенты вологодских техникумов будут сдавать демонстрационный экзамен
    Вологда, 3 мая. Вологодские студенты средних учебных заведений будут сдавать демонстрационный экзамен. 

    Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, в качестве выпускной работы студентам вологодских техникумов и колледжей предстоит сдать демонстрационный экзамен в реальных условиях производства. Оценивать работу студента будет группа независимых экспертов предприятия.

    «В 2017-2018 учебном году пробный демонстрационный экзамен будет проведен в четырех колледжах области на базе созданных специализированных центров компетенции. В пробном демонстрационном экзамене примут участие 94 студента», — заявила начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

    Мера принята в ходе проекта программы развития профессиональных образовательных организаций и должна повысить эффективность среднего профессионального образования.

    Автор: Софья Куликова
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