Студенты вологодских техникумов будут сдавать демонстрационный экзамен



Вологда, 3 мая. Вологодские студенты средних учебных заведений будут сдавать демонстрационный экзамен.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, в качестве выпускной работы студентам вологодских техникумов и колледжей предстоит сдать демонстрационный экзамен в реальных условиях производства. Оценивать работу студента будет группа независимых экспертов предприятия.

«В 2017-2018 учебном году пробный демонстрационный экзамен будет проведен в четырех колледжах области на базе созданных специализированных центров компетенции. В пробном демонстрационном экзамене примут участие 94 студента», — заявила начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

Мера принята в ходе проекта программы развития профессиональных образовательных организаций и должна повысить эффективность среднего профессионального образования.