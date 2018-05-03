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Происшествия
Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Череповце
Украина
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    Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Череповце

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    Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Череповце

    Череповец, 3 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Череповце: столкнулись две иномарки, два человека пострадали.

    Автомобильная авария произошла на улице Старогритинской 3 мая, передают «ВЕСТИ35.РФ» со ссылкой на данные пресс-службы управления МВД РФ по Вологодской области. Иномарка под управлением 63-летнего мужчины вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим авто. Работники скорой помощи незамедлительно доставили двух пострадавших пассажирок в медицинское учреждение.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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