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Житель Череповца получил 9 лет колонии за развращение детей
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    Житель Череповца получил 9 лет колонии за развращение детей

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    Житель Череповца получил 9 лет колонии за развращение детей
    Череповец, 3 мая. Житель Череповца получил 8 лет и 8 месяцев лишения свободы за совершение развратных действий и спаивание подростков.

    Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, мужчина 43 лет демонстрировал двум 14-летним подросткам порнографические фотографии, а также совершал в их отношении развратные действия. Кроме того, подсудимый вовлек одного из потерпевших в систематическое употребление алкоголя.

    «В ходе расследования выяснилось, что подсудимый познакомился с одним из мальчиков на улице, когда тот прогуливал урок, и, угостив его мороженым, вызвал его доверие, а в последующем неоднократно приглашал подростка в гости как одного, так и вместе с приятелем», — сообщает СУСК по Вологодской области.

    Ранее в Череповце по решению суда закрыли ТЦ «Рассвет».
     

    Автор: Софья Куликова
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