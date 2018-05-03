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Вологодские спортсмены завоевали 25 медалей на международном турнире по боевому самбо
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    Вологодские спортсмены завоевали 25 медалей на международном турнире по боевому самбо

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    Вологодские спортсмены завоевали 25 медалей на международном турнире по боевому самбо

    Вологда, 3 мая. Международный турнир по боевому самбо в четырех дисциплинах прошел в Санкт-Петербурге.

    Юные спортсмены из Вологодской области приняли участие в международном турнире по боевому самбо в четырех дисциплинах, который прошел в Санкт-Петербурге, передает информационное агентство «Вологда Регион». 

    Так, медали завоевали Максим Шанин, Егор Носов, Михаил Большаков, Алексей Саламатов, Иван Гудин, Ярослав Дмитриев, Никита Кутлемин, Амбарцум Киракасян, Андрей Груздев, Павел Соколов.

    Золотые медали получил Иван Зернов в дисциплинах профессиональное боевое самбо и профессиональное боевое самбо в разделе борьба. Также спортсмен занял второе место в боевом самбо в разделе борьба и третье — в боевом самбо.

    Автор: Алексей Громов
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