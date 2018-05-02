Дожди и грозы обещают синоптики жителям Вологодской области

Вологда, 2 мая. Жителей и гостей Вологодской области предупреждают об обильных дождях из-за грозового фронта.

Как сообщают представители Гидрометцентра, дождливая погода прогнозируется на территории региона. Причиной такой погоды является грозовой фронт, который движется от Устюжны к центральным и восточным частям Вологодской области.

Однако столбик термометра может показывать чуть меньше 20 градусов тепла. В среду, 2 мая, ожидаются обильные дожди и усиление ветра, но общее количество осадков не превысит норму.

Напомним, мотопробег, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Вологодской области.