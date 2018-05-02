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Мотопробег «Победа-2018» стартовал в Вологодской области
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    Мотопробег «Победа-2018» стартовал в Вологодской области

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    Мотопробег «Победа-2018» стартовал в Вологодской области

    Вологда, 2 мая. Мотопробег, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Вологодской области.

    Студенты и преподаватели, аспиранты и выпускники отправились утром 1 мая от Вологодской молочнохозяйственной академии имени Верещагина на запад региона в рамках традиционного мотопробега, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Так, участники мотопробега «Победа-2018» остановятся в поселке Кадуй, Бабаево, Чагодощенском районе, Устюжне и Шексне. Праздничный концерт пройдет в поселке Молочное после возвращения мотоциклистов 9 мая. Отметим, что участники акции взяли с собой копию Знамени Победы и флаг «Мы — вологжане».

    Автор: Алексей Громов
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