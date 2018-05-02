Мотопробег «Победа-2018» стартовал в Вологодской области

Вологда, 2 мая. Мотопробег, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Вологодской области.

Студенты и преподаватели, аспиранты и выпускники отправились утром 1 мая от Вологодской молочнохозяйственной академии имени Верещагина на запад региона в рамках традиционного мотопробега, посвященного годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Так, участники мотопробега «Победа-2018» остановятся в поселке Кадуй, Бабаево, Чагодощенском районе, Устюжне и Шексне. Праздничный концерт пройдет в поселке Молочное после возвращения мотоциклистов 9 мая. Отметим, что участники акции взяли с собой копию Знамени Победы и флаг «Мы — вологжане».