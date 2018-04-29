Движение по мосту у мясокомбината в Череповце ограничат из-за ремонта

Череповец, 29 апреля. Движение автомобильного транспорта временно ограничат на мосту у мясокомбината в Череповце.

Автомобилистов просят заблаговременно строить маршрут, так как на мосту, расположенном неподалеку от мясного комбината движение будет организовано по одной полосе. Изменения введут в начале мая, они продлятся до 5 числа месяца, передает пресс-служба администрации Череповца.

Таким образом, в период с 1 по 5 мая там будут проводить ремонт дороги, однако согласно информации, предоставленной компанией-подрядчиком «Череповецдорстрой», к вечеру 2 мая ограничение могут быть полностью сняты.

Ранее сообщалось о том, что череповецкая волейбольная команда «Северянка» одержала победу над московским «Лучом» в последнем матче чемпионата России в Высшей лиге А.