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Движение по мосту у мясокомбината в Череповце ограничат из-за ремонта
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    Движение по мосту у мясокомбината в Череповце ограничат из-за ремонта

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    Движение по мосту у мясокомбината в Череповце ограничат из-за ремонта

    Череповец, 29 апреля. Движение автомобильного транспорта временно ограничат на мосту у мясокомбината в Череповце.

    Автомобилистов просят заблаговременно строить маршрут, так как на мосту, расположенном неподалеку от мясного комбината движение будет организовано по одной полосе. Изменения введут в начале мая, они продлятся до 5 числа месяца, передает пресс-служба администрации Череповца.

    Таким образом, в период с 1 по 5 мая там будут проводить ремонт дороги, однако согласно информации, предоставленной компанией-подрядчиком «Череповецдорстрой», к вечеру 2 мая ограничение могут быть полностью сняты.

    Ранее сообщалось о том, что череповецкая волейбольная команда «Северянка» одержала победу над московским «Лучом» в последнем матче чемпионата России в Высшей лиге А.

    Автор: Алексей Громов
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