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Череповецкая «Северянка» одержала победу над «Лучом» в матче чемпионата России
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    Череповецкая «Северянка» одержала победу над «Лучом» в матче чемпионата России

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    Череповецкая «Северянка» одержала победу над «Лучом» в матче чемпионата России

    Череповец, 29 апреля. Череповецкая волейбольная команда «Северянка» одержала победу над московским «Лучом» в последнем матче чемпионата России в Высшей лиге А.

    Как передает «35media», «Северянка» провела предпоследний матч Высшей лиги А по волейболу среди женщин и обыграла «Луч» из Москвы со счетом 3:2.

    Волейболистки из столицы России смогли вырваться вперед в первом сете со счетом 27:25. Во втором и третьем сетах «Северянка» выигрывала, счет составил 25:18 и 25:16 соответственно. Однако в четвертом сете московские спортсменки показали неплохой результат (25:23), который подстегнул череповецких волейболисток, достойно завершивших сет (15:2).

    Автор: Алексей Громов
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