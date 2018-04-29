Названа причина пожара в жилом доме в Череповце

Череповец, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Череповце: загорелась квартира из-за короткого замыкания.

ЧП произошло в субботу, 28 апреля, в одной из квартир, расположенной на улице Набережной. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасателя около 22:30 часов вечера.

Сотрудники пожарной службы незамедлительно прибыли на место пожара. К счастью, информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Напомним, сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Вологодской области о том, что отдых на природе должен быть максимально безопасным, так как в регионе с 20 апреля запрещено сжигать мусор, сухую траву и разводить костры.