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МЧС напомнило жителям Вологодской области о безопасности на природе
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    МЧС напомнило жителям Вологодской области о безопасности на природе

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    МЧС напомнило жителям Вологодской области о безопасности на природе

    Вологда, 27 апреля. Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Вологодской области о том, что отдых на природе должен быть максимально безопасным, так как в регионе с 20 апреля запрещено сжигать мусор, сухую траву и разводить костры.

    Как передает «gorodvo.ru», специалисты ГУ МЧС по Вологодской области провели ряд мер по подготовке и профилактике пожаров, предупредив местных жителей о том, что во время отдыха на природе нельзя пренебрегать правилами пожарной безопасности.

    Так, штраф за возникновение пожара для физических лиц составит до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц он будет составлять до 50 тысяч рублей.

    Автор: Алексей Громов
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