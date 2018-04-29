МЧС напомнило жителям Вологодской области о безопасности на природе

Вологда, 27 апреля. Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Вологодской области о том, что отдых на природе должен быть максимально безопасным, так как в регионе с 20 апреля запрещено сжигать мусор, сухую траву и разводить костры.

Как передает «gorodvo.ru», специалисты ГУ МЧС по Вологодской области провели ряд мер по подготовке и профилактике пожаров, предупредив местных жителей о том, что во время отдыха на природе нельзя пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Так, штраф за возникновение пожара для физических лиц составит до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц он будет составлять до 50 тысяч рублей.