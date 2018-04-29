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Демонстрация в честь Дня Труда пройдет в Череповце
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    Демонстрация в честь Дня Труда пройдет в Череповце

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    Демонстрация в честь Дня Труда пройдет в Череповце

    Вологда, 29 апреля. Первомайская демонстрация пройдет  от спортивного комплекса «Юбилейный» по улице Ленина до площади Металлургов в Череповце.

    Жители Череповца пройдут с флагами и транспарантами  от спортивного комплекса «Юбилейный» по улице Ленина до площади Металлургов. Первомайскую демонстрацию профсоюзы ведущих предприятий города.

    «Схемы движения общественного транспорта не изменятся. Будет лишь небольшое ограничение, когда автовладельцам придется постоять, но это не более 20 минут»,  — цитирует «cherinfo» начальника отдела транспорта мэрии Алексея Земцова.

    Автор: Алексей Громов
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