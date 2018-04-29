Демонстрация в честь Дня Труда пройдет в Череповце

Вологда, 29 апреля. Первомайская демонстрация пройдет от спортивного комплекса «Юбилейный» по улице Ленина до площади Металлургов в Череповце.

Жители Череповца пройдут с флагами и транспарантами от спортивного комплекса «Юбилейный» по улице Ленина до площади Металлургов. Первомайскую демонстрацию профсоюзы ведущих предприятий города.