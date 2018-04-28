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ТЦ «Рассвет» в Череповце закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности
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    ТЦ «Рассвет» в Череповце закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

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    ТЦ «Рассвет» в Череповце закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

    Череповец, 28 апреля. Торговый центр «Рассвет» в Череповце закрыли по решению суда.

    Как передает «35 медиа», 28 апреля руководство торгового центра «Рассвет» исполнило решение суда и закрыло ТЦ по причине нарушения правил пожарной безопасности.

    Соответствующий иск направила в суд прокуратура, которая инициировала проверку торгового центра. Так, установлено, что четвертом этаже были перекрыты пути эвакуации, и не работала система оповещения. Кроме этого, в здании находились неисправные огнетушители и гидранты, также с перебоями работали лифты и эскалаторы.

    Отметим, что руководство ТЦ направило обращение к властям города, заявив, что решение суда является несправедливым.

    Автор: Алексей Громов
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