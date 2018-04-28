Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в серьезном ДТП

Вологда, 28 апреля. Полковник полиции погиб в крупном дорожно-транспортном происшествии в Вологодской области.

Как передает ИА «Вологда Регион», ДТП произошло 27 апреля у поселка Уткино в Вологодском районе на трассе Вологда — Новая Ладога: полковник полиции Сергей Головкин за рулем иномарки около 19:40 часов вечера врезался в грузовую машину. В легковушке вместе с мужчиной находился его восьмилетний сын, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Водитель иномарки, полковник полиции Сергей Головкин, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.