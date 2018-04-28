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Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в серьезном ДТП
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    Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в серьезном ДТП

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    Начальник уголовного розыска Вологодской области погиб в серьезном ДТП

    Вологда, 28 апреля. Полковник полиции погиб в крупном дорожно-транспортном происшествии в Вологодской области.

    Как передает ИА «Вологда Регион», ДТП произошло 27 апреля у поселка Уткино в Вологодском районе на трассе Вологда — Новая Ладога: полковник полиции Сергей Головкин за рулем иномарки около 19:40 часов вечера врезался в грузовую машину. В легковушке вместе с мужчиной находился его восьмилетний сын, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

    Водитель иномарки, полковник полиции Сергей Головкин, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    «В настоящее время по данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

    Автор: Алексей Громов
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