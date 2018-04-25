Иномарка насмерть сбила пятиклассника в Вологде

Вологда, 25 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вологде: иномарка насмерть сбила школьника.

Автомобильное происшествие случилось в среду, 25 апреля, у дома №26 на Пошехонском шоссе рядом с ТРЦ «Мармелад». Иномарка наехала на 13-летнего ученика пятого класса, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, подчеркивают очевидцы происшествия.

Как передает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного управления МВД, школьник получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.