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Школьник попал под колеса иномарки в Вологде
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    Школьник попал под колеса иномарки в Вологде

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    Школьник попал под колеса иномарки в Вологде

    Вологда, 25 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участие юного пешехода произошло в Вологде: школьник попал под колеса иномарки.

    Автомобильная авария случилась во вторник, 24 апреля, около четырех часов дня в центре города на улице Мира: девятилетний ребенок попал под колеса иномарки, за рулем которой находился 39-летний водитель. Соответствующую информацию передает отдел пропаганды ГИБДД.

    К счастью, ребенку госпитализация не понадобилась, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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