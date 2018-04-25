Школьник попал под колеса иномарки в Вологде

Вологда, 25 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участие юного пешехода произошло в Вологде: школьник попал под колеса иномарки.

Автомобильная авария случилась во вторник, 24 апреля, около четырех часов дня в центре города на улице Мира: девятилетний ребенок попал под колеса иномарки, за рулем которой находился 39-летний водитель. Соответствующую информацию передает отдел пропаганды ГИБДД.

К счастью, ребенку госпитализация не понадобилась, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.