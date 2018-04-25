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Акция «Волонтер Победы» проходит в Вологде
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    Акция «Волонтер Победы» проходит в Вологде

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    Акция «Волонтер Победы» проходит в Вологде

    Вологда, 25 апреля. Акция «Волонтер Победы» проходит в Вологде, активисты будут раздавать георгиевские ленточки до 9 мая.

    Как передает «Онлайн Вологда», волонтеры бесплатно раздают георгиевские ленты у ЦУМа и ТЦ «Мармелад», на площади Революции и Кремлевской площади, площади Федулова и у Дворца Спорта. Так, акция будет проходить до 9 мая с 17 до 18 часов. Также в День Победы волонтеры будут раздавать ленты с самого утра.

    Подчеркнем, акция «Георгиевская лента» прошла впервые на территории России в 2005 году. Главная цель — сохранить память о событиях Великой Отечественной войны и отдать дань уважения ветеранам, которые воевали за светлое и мирное будущее.

    Автор: Алексей Громов
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