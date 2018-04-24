Около 100 миллионов рублей направят на ремонт мостов в Вологде

Вологда, 24 апреля. Около ста миллионов рублей направят на капитальный ремонт двух мостов в Вологде.

Как передает «Комсомольская правда — Вологда», из регионального бюджета направят около ста миллионов рублей на ремонт Каменного и Октябрьского мостов. К настоящему моменту конкурсная документация полностью готова, планируется, что торги пройдут в мае текущего года.

«Оба моста, Каменный и Октябрьский, находятся в неудовлетворительном состоянии», — подчеркнул заместитель мэра Вологды, начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Так, в рамках капитального ремонта приведут в порядок пролетные строения, балочные конструкции и состояния плит.