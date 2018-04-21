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Около 160 организаций примут участие в весеннем субботнике в Вологде
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    Около 160 организаций примут участие в весеннем субботнике в Вологде

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    Около 160 организаций примут участие в весеннем субботнике в Вологде

    Вологда, 21 апреля. Городские предприятия и компании примут участие в весенней уборке в Вологде, которая пройдет сегодня в парках и скверах.

    Как передает «Вологда Онлайн», городские предприятия и организации, ТОСы, управляющие компании, представители власти и молодежь примут участие в генеральной весенней уборке, которая пройдет в субботу, 21 апреля. Начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Вологды Александр Слободин подчеркивает:

    «Уже на данный момент известно, что к городскому субботнику присоединятся около 120 предприятий и организаций, 23 ТОСа, 19 управляющих компаний. Также будет задействовано 70 единиц техники — погрузчики и КамАЗы, которые в день субботника будут вывозить собранный мусор на свалку».

    Планируется, что во время субботника будут убраны берега реки и зеленые зоны и территории, которые благоустроят в рамках федерального проекта «Городская среда».

    Автор: Алексей Громов
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