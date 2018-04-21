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Парки и скверы начали обрабатывать от клещей‍ в Вологде
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    Парки и скверы начали обрабатывать от клещей‍ в Вологде

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    Парки и скверы начали обрабатывать от клещей в Вологде

    Вологда, 21 апреля. Около 700 гектаров зеленых зон планируют обработать от клещей в Вологде.

    Как передает «Вологда-Портал», на данный момент обработаны площадь Революции, площадь Дрыгина, также специалисты провели обработку от клещей на Соборной горке вдоль реки и на улице Мира, а также в сквере 825-летия Вологды в Заречье. Исполнительный директор компании-подрядчика Татьяна Бахтенкова отмечает:

    «Обработку проводим с помощью специального генератора холодного тумана препаратом циперметрин. Он разрешен на территории РФ для обработки от клещей. Просим жителей не посещать данный участок в течение 2–3 дней».

    Работы планируется закончить к середине лета. Процесс обработки от клещей  идет в соответствии с графиком.

    Автор: Алексей Громов
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