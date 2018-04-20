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Старые теплосети начали ремонтировать в Череповце
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    Старые теплосети начали ремонтировать в Череповце

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    Старые теплосети начали ремонтировать в Череповце

    Череповец, 20 апреля. Сотрудники «Газпром теплоэнерго Вологда» начали ремонтировать старые сети на четырех проблемных участках в Череповце.

    Как передает «cherinfo», компания «Газпром теплоэнерго Вологда» в текущем году отремонтирует тепловые сети на четырех участках, общая протяженность которых составляет около двух километров

    К настоящему моменту начались ремонтные работы на четной стороне улицы Архангельской от улицы Командарма Белова до проспекта Победы. Начальник службы по эксплуатации и ремонту тепловых сетей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Сергей Гордин сообщил:

    «На Архангельской заменим 500-метровый участок сети диаметром 400 миллиметров. Также работы запланированы на Краснодонцев от Леднева до Архангельской. Еще один участок  — по проспекту Победы от Гоголя до моста со стороны управления образования. Последний участок  — по Набережной от Карла Маркса до проспекта Победы».

    Планируется, что все ремонтные работы завершат 1 сентября до начала отопительного сезона. Средний износ теплосетей составляет 35%. До 2033 года планируется поменять около 54 тысяч метров сетей.

    Автор: Алексей Громов
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