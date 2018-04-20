Тело ошпаренного кипятком мужчины нашли в подвале дома в Череповце
Череповец, 20 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Череповце: по предварительным данным, местный житель попал в подвал дома и открыл вентиль горячей воды, получив смертельные ожоги.
Как передает ИА «Вологда Регион», инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 13-а на улице Коллективной: в пятницу, 20 апреля, в подвале обнаружили тело ошпаренного мужчины.
В настоящее время сотрудник СУ СК по региону проводят проверку по факту обнаружения тела. По предварительным данным, погибший мужчина пришел ночью в гости к знакомым, однако те не впустили его в квартиру. Старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Наталья Летенкова сообщила:
«Не исключено, мужчина надеялся, что, оставив таким образом дом без тепла, знакомые все же впустят его в квартиру. Однако вместо этого его сильно ошпарило хлынувшей из вентиля горячей водой, из-за чего мужчина погиб на месте».