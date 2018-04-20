Меню
Происшествия
Тело ошпаренного кипятком мужчины нашли в подвале дома в Череповце
Новости Сирии
Сирия: террористы обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть раненные
Следующая новость
Загрузка...

    Тело ошпаренного кипятком мужчины нашли в подвале дома в Череповце

    155

    Тело ошпаренного кипятком мужчины нашли в подвале дома в Череповце

    Череповец, 20 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Череповце: по предварительным данным, местный житель попал в подвал дома и открыл вентиль горячей воды, получив смертельные ожоги.

    Как передает ИА «Вологда Регион», инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 13-а на улице Коллективной: в пятницу, 20 апреля, в подвале обнаружили тело ошпаренного мужчины.

    В настоящее время сотрудник СУ СК по региону проводят проверку по факту обнаружения тела. По предварительным данным, погибший мужчина пришел ночью в гости к знакомым, однако те не впустили его в квартиру. Старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Наталья Летенкова сообщила:

    «Не исключено, мужчина надеялся, что, оставив таким образом дом без тепла, знакомые все же впустят его в квартиру. Однако вместо этого его сильно ошпарило хлынувшей из вентиля горячей водой, из-за чего мужчина погиб на месте».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    44
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    1111
    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    «Полицейский, я тебя люблю!»: новые реалии армянского протеста в репортаже ФАН

    13:54   20 Апреля 2018
    330
    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    Украина — единственная страна в Европе, которой нужна гуманитарная помощь — Ноэль Колхаун

    13:20   20 Апреля 2018
    851