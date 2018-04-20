Более 300 гаражей ушли под воду в Вологде

Вологда, 20 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологде: более 300 гаражей в одном из кооперативов ушли под воду.

Как передает «ВЕСТИ35.РФ» со ссылкой на слова собственников 300 гаражей, которые оказались затопленными, причиной ЧП стало возведение многоэтажек рядом на болоте рядом с кооперативом «Тихий».

Местные жители подчеркивают, что гаражному кооперативу почти 50 лет, проблемы затопления его коснулись три года назад, когда началось строительство многоэтажных домов.

Уровень воды в кессонах более двух метров, поэтому машины оставлять в гаражах категорически нельзя. Однако причина затопления к настоящему моменту достоверно не известна, ее установить смогут только эксперты и специалисты.