Меню
Общество
Более 300 гаражей ушли под воду в Вологде
Экономика
Дамаск подготовил «дорожную карту» для инвесторов, готовых работать в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Более 300 гаражей ушли под воду в Вологде

    58

    Более 300 гаражей ушли под воду в Вологде

    Вологда, 20 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологде: более 300 гаражей в одном из кооперативов ушли под воду.

    Как передает «ВЕСТИ35.РФ» со ссылкой на слова собственников 300 гаражей, которые оказались затопленными, причиной ЧП стало возведение многоэтажек рядом на болоте рядом с кооперативом «Тихий».

    Местные жители подчеркивают, что гаражному кооперативу почти 50 лет, проблемы затопления его коснулись три года назад, когда началось строительство многоэтажных домов.

    Уровень воды в кессонах более двух метров, поэтому машины оставлять в гаражах категорически нельзя. Однако причина затопления к настоящему моменту достоверно не известна, ее установить смогут только эксперты и специалисты.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    СК РФ установил окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    11:42   20 Апреля 2018
    163
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    400
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    1953
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    2376