Ремонт Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года

Череповец, 20 апреля. Ремонтные работы Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года.

Как передает «cherinfo», в четверг, 19 апреля, в мэрии Череповца прошел совет под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. К настоящему моменту 67 миллионов рублей уже реализовано в рамках проведения ремонтных работ Северного моста.

«До конца этого года необходимо все завершить и сдать Северный мост с гарантийным сроком эксплуатации еще как минимум на 30 лет. Из областного дорожного фонда на завершение ремонта моста будет выделено 70 миллионов рублей», — отметил Олег Кувшинников.

Также известно, что ремонтные работы требуются Октябрьскому мосту, стоимость работ составляет около 553 миллионов рублей.