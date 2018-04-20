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Ремонт Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года
Украина
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    Ремонт Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года

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    Ремонт Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года

    Череповец, 20 апреля. Ремонтные работы Северного моста в Череповце планируют завершить до конца 2018 года.

    Как передает «cherinfo», в четверг, 19 апреля, в мэрии Череповца прошел совет под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. К настоящему моменту 67 миллионов рублей уже реализовано в рамках проведения ремонтных работ Северного моста.

    «До конца этого года необходимо все завершить и сдать Северный мост с гарантийным сроком эксплуатации еще как минимум на 30 лет. Из областного дорожного фонда на завершение ремонта моста будет выделено 70 миллионов рублей», — отметил Олег Кувшинников.

    Также известно, что ремонтные работы требуются Октябрьскому мосту, стоимость работ составляет около 553 миллионов рублей.

    «Предлагаем в 2018 году провести антикоррозийную обработку Октябрьского моста, что позволит нормально эксплуатировать сооружение до 2019 года. Начать капитальные работы предлагаем с 2019 года. Двигаться этапами — всего их пять. Общая продолжительность капитального ремонта — 60 месяцев», — рассказала мэр Череповца Елена Авдеева.

    Автор: Алексей Громов
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