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Школьники из Страсбурга прибыли в Вологду в рамках программы обмена
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    Школьники из Страсбурга прибыли в Вологду в рамках программы обмена

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    Школьники из Страсбурга прибыли в Вологду в рамках программы обмена

    Вологда, 18 апреля. Учащиеся колледжа de l'Esplanade города Страсбурга приехали в Вологду с ответным визитом в рамках программы обмена между городами-побратимами. Пресс-служба Вологодской городской Думы сообщает, что прежде всего гости посетили городскую Думу.

    Глава Вологды Юрий Сапожников встретился с французскими школьниками в городской Думе, где рассказал им об истории города и его достопримечательностях, а также ответил на вопросы гостей о работе городского парламента.

    «Ребята интересовались, какие профессии сейчас востребованы в Вологде, как развивается город. Мальчишки и девчонки будут гостить у нас неделю. За это время они побывают на экскурсиях, познакомятся с музеями и памятными местами областного центра, пообщаются со сверстниками в вологодских школах, а затем отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Надеюсь, из этой поездки они увезут только теплые и добрые впечатления», – отметил Юрий Сапожников.

    Учащиеся из Страсбурга приехали в Вологду с ответным визитом. В прошлом октябре участие в языковом обмене приняли ученики вологодской гимназии № 2. Школьники побывали в Страсбурге, познакомились с французской системой среднего образования, посетили учебные заведения Страсбурга и городские музеи.

    Вологда и Страсбург стали сотрудничать еще в 2008 году, тогда между городами было подписано соглашение о партнерстве. Пресс-служба Вологодской городской Думы сообщает, что в рамках соглашения реализованы совместные проекты в области образования, экономики, культуры, а также в социальной сфере. 

    Автор: Алексей Громов
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