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Происшествия
Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Череповце
Россия
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    Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Череповце

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    Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Череповце

    Череповец, 17 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: загорелась квартира в жилом доме в Череповце, шесть человек эвакуировали.

    Как передает «35 медиа», пожар произошел в понедельник, 16 апреля, около 15:55 часов дня в квартире на  третьем этаже дома № 14 на улице Чкалова.  Пожарно-спасательный отряд в составе шесть единиц техники и 15 человек личного состава незамедлительно прибыли на место ЧП и в течение 16 минут ликвидировали возгорание.

    Спасатели эвакуировали из горящего дома шесть человек, пострадавших и жертв при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Причной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина квартиры.

    Автор: Алексей Громов
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