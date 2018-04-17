Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Череповце

Череповец, 17 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: загорелась квартира в жилом доме в Череповце, шесть человек эвакуировали.

Как передает «35 медиа», пожар произошел в понедельник, 16 апреля, около 15:55 часов дня в квартире на третьем этаже дома № 14 на улице Чкалова. Пожарно-спасательный отряд в составе шесть единиц техники и 15 человек личного состава незамедлительно прибыли на место ЧП и в течение 16 минут ликвидировали возгорание.

Спасатели эвакуировали из горящего дома шесть человек, пострадавших и жертв при пожаре нет. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Причной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина квартиры.