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Житель Вологды погиб при пожаре в собственном доме
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    Житель Вологды погиб при пожаре в собственном доме

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    Житель Вологды погиб при пожаре в собственном доме

    Вологда, 16 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось ночью в Вологде: мужчина погиб при пожаре в собственном доме.

    Как передают городские издания со ссылкой на данные пресс-службы МЧС по региону, сообщение о возгорании в доме, расположенном на улице Ефимьевская, поступило в 03:19 часов ночи.

    Пять расчетов и 14 человек личного состава незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия, пожар удалось ликвидировать к 04:00 часам утра. На месте пожара спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, который, по предварительным данным, является владельцем дома.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают причину возгорания.

    Автор: Алексей Громов
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