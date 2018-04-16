Житель Вологды погиб при пожаре в собственном доме

Вологда, 16 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось ночью в Вологде: мужчина погиб при пожаре в собственном доме.

Как передают городские издания со ссылкой на данные пресс-службы МЧС по региону, сообщение о возгорании в доме, расположенном на улице Ефимьевская, поступило в 03:19 часов ночи.

Пять расчетов и 14 человек личного состава незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия, пожар удалось ликвидировать к 04:00 часам утра. На месте пожара спасатели обнаружили тело 31-летнего мужчины, который, по предварительным данным, является владельцем дома.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают причину возгорания.