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Серьезный пожар произошел на складе пиломатериалов в Череповце
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    Серьезный пожар произошел на складе пиломатериалов в Череповце

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    Серьезный пожар произошел на складе пиломатериалов в Череповце

    Череповец, 16 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в Череповце: на Северном шоссе загорелся склад пиломатериалов.

    Пожар произошел в воскресенье, 15 апреля, на Северном шоссе на территории ООО «Бэкинг» в сушильной камере, передает «Вологда Регион». Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области Анатолий Сапожков отметил, что сообщение на пульт дежурного спасателя поступило в воскресенье в 14.40 часов.

    «…уже через семь минут по адресу прибыли первые пожарные расчеты. Первоначально пожару присвоили повышенный номер вызова – № 2, в тушении были задействованы 10 единиц техники и 34 человека личного состава, которые в 19 часов справились с огнем», — сообщил Сапожников.

    Пламя охватило территорию 98 квадратных метров. Установлено, что причиной возгорания стала неисправность сушильной печи.

    Автор: Алексей Громов
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