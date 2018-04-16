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Тотьму признали одним из самых красивых городов России
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    Тотьму признали одним из самых красивых городов России

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    Тотьму признали одним из самых красивых городов России

    Вологда, 16 апреля. Эксперты приняли решение о включении Тотьмы в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России».

    Как передает «Вологда Регион», данное решение было принято на основании экспертизы по всем десяти группам комплексных критериев. Тотьма прошла предварительную и основную экспертизу.

    Планируется, что инаугурация Тотьмы как члена Ассоциации состоится в августе 2018 года в рамках празднования Дня города. Известно, что на подъезде к городу и на въезде в центр установят специальные стенды с символикой Ассоциации и QR-кодом.

    Напомним, череповецкая футбольная команда сыграла вничью с командой из Петрозаводска в рамках турнира памяти тренера Геннадия Староверова.

    Автор: Алексей Громов
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