Тотьму признали одним из самых красивых городов России

Вологда, 16 апреля. Эксперты приняли решение о включении Тотьмы в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России».

Как передает «Вологда Регион», данное решение было принято на основании экспертизы по всем десяти группам комплексных критериев. Тотьма прошла предварительную и основную экспертизу.

Планируется, что инаугурация Тотьмы как члена Ассоциации состоится в августе 2018 года в рамках празднования Дня города. Известно, что на подъезде к городу и на въезде в центр установят специальные стенды с символикой Ассоциации и QR-кодом.

Напомним, череповецкая футбольная команда сыграла вничью с командой из Петрозаводска в рамках турнира памяти тренера Геннадия Староверова.