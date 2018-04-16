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Футбольный турнир памяти тренера Староверова проходит в Череповце
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    Футбольный турнир памяти тренера Староверова проходит в Череповце

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    Футбольный турнир памяти тренера Староверова проходит в Череповце

    Череповец, 16 апреля. Череповецкая футбольная команда сыграла вничью с командой из Петрозаводска в рамках турнира памяти тренера Геннадия Староверова.

    Как передает портал «35медиа», летний футбольный сезон можно считать открытым после турнира памяти тренера Геннадия Староверова, который проходит в 28 раз. В турнире принимают участие юноши 2005 года рождения. 

    Шесть команд из Ярославля, Костормы, Петрозаводска и Вологды приняли участие в турнире. Также подчеркивается, что в соревнованиях участвует команда академии московского «Спартака».

    Местная футбольная команда сыграла вничью в матче с футболистами из Петрозаводска. Счет игры — 1:1.

    Автор: Алексей Громов
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