Футбольный турнир памяти тренера Староверова проходит в Череповце

Череповец, 16 апреля. Череповецкая футбольная команда сыграла вничью с командой из Петрозаводска в рамках турнира памяти тренера Геннадия Староверова.

Как передает портал «35медиа», летний футбольный сезон можно считать открытым после турнира памяти тренера Геннадия Староверова, который проходит в 28 раз. В турнире принимают участие юноши 2005 года рождения.

Шесть команд из Ярославля, Костормы, Петрозаводска и Вологды приняли участие в турнире. Также подчеркивается, что в соревнованиях участвует команда академии московского «Спартака».

Местная футбольная команда сыграла вничью в матче с футболистами из Петрозаводска. Счет игры — 1:1.