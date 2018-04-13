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Число пострадавших в ДТП в Череповецком районе выросло до 10 человек
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    Число пострадавших в ДТП в Череповецком районе выросло до 10 человек

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    Число пострадавших в ДТП в Череповецком районе выросло до 10 человек

    Вологда, 13 апреля. Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Череповецком районе выросло до 10 человек.

    Полиция сообщает, что причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия в Череповецком районе в Вологодской области недалеко от населенного пункта Царево мог стать выезд на встречную полосу движения. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного Управления МВД.

    «В настоящее время отрабатывается несколько причин ДТП, в том числе выезд одного из транспортных средств на встречную полосу», — сообщил источник.

    Как стало известно ФАН, в дорожно-транспортном происшествии погибли семь человек, в том числе ребенок, на вид которому 12 лет. В грузовике и микроавтобусе находилось 20 человек.

     

    Автор: Алексей Громов
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