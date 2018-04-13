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Шесть взрослых и один ребенок погибли в ДТП в Череповецком районе
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    Шесть взрослых и один ребенок погибли в ДТП в Череповецком районе

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    Шесть взрослых и один ребенок погибли в ДТП в Череповецком районе

    Вологда, 13 апреля. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Череповецком районе Вологодской области, семь человек погибли, в том числе ребенок.

    Как стало известно ФАН, в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля Volvo, случившемся сегодня вечером в Череповецком районе, погибли семь человек, в том числе ребенок на вид которому 12 лет.

    Также два человека получили различной степени тяжести травмы. Пострадавших госпитализируют в медицинское учреждение.

    Автор: Алексей Громов
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