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Семь человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Вологодской области
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    Семь человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Вологодской области

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    Семь человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Вологодской области

    Вологда, 13 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Вологодской области: микроавтобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли.

    Как передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах, семь человек погибли, в том числе ребенок, и два человека получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Вологодской области.

    «В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек. Среди них ребенок. Двух пострадавших сейчас госпитализируют», — рассказал источник в экстренных службах.

    Автор: Алексей Громов
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