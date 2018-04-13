Семь человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Вологодской области

Вологда, 13 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером в Вологодской области: микроавтобус столкнулся с грузовиком, семь человек погибли.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах, семь человек погибли, в том числе ребенок, и два человека получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля в Вологодской области.