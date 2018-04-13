Выставка «Ворота Севера» открылась в Вологде

Вологда, 13 апреля. Межрегиональная выставка «Ворота Севера» открылась сегодня в Русском доме в Вологде.

Как передает «Онлайн Вологда», XVII Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» начала работу в пятницу, 13 апреля, в Русском доме. В мероприятии принимают участие представители власти и туристского бизнеса, профильных учебных заведений и мастера народных художественных промыслов.

«Эта выставка за 17 лет стала визитной карточкой нашей области. Каждый год мы принимаем гостей со всей России, чтобы показать новые интересные проекты, новые направления, новые туристские маршруты и новые формы деятельности в туристской отрасли», — поприветствовал собравшихся губернатор региона Олег Кувшинников.

В рамках выставки запланированы круглые столы, семинары-практикумы и мастер-классы. Также пройдет конкурс на лучший туристский сувенир проекта «Серебряное ожерелье России».