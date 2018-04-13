Мужчина погиб при пожаре в Вологодской области

Вологда, 13 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: мужчина погиб при пожаре в собственном доме.

Как передает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области Анатолия Сапожкова, пожар в доме произошел вчера в Устюженском районе в деревне Кротынь.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 22:30 часов вечера, сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место ЧП, огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около 00:45 часов. После того как удалось справиться с пожаром, спасатели нашли тело мужчины в доме.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара, устанавливается общая сумма ущерба.