Меню
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в Вологодской области
Общество
Центральный парк Калининграда обрабатывают против клещей
Следующая новость
Срочная новость
Суд постановил заблокировать Telegram в России
Читать Новость
Загрузка...

    Мужчина погиб при пожаре в Вологодской области

    45

    Мужчина погиб при пожаре в Вологодской области

    Вологда, 13 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: мужчина погиб при пожаре в собственном доме.

    Как передает  ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области Анатолия Сапожкова, пожар в доме произошел вчера в Устюженском районе в деревне Кротынь.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 22:30 часов вечера, сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место ЧП, огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около 00:45 часов. После того как удалось справиться с пожаром, спасатели нашли тело мужчины в доме.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара, устанавливается общая сумма ущерба.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    39
    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    Законопроект об ответе на антироссийскую политику США внесен в Госдуму

    10:12   13 Апреля 2018
    1173
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    2042
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    2763