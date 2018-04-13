Больше 2,7 млн рублей направят на ремонт фонтанов в Вологде

Вологда, 13 апреля. Свыше 2,7 миллионов из городского бюджета рублей направят на ремонт фонтанов в Вологде.

Как передает интернет-газета Newsvo, администрация Вологды объявила о начале конкурса на поиск подрядчика, который займется ремонтом и техобслуживанием фонтанов города на площади Федулова, возле Драматического театра и на набережной.

К аукциону допустят социально-ориентированные общественные организации и субъекты малого бизнеса, а заказчиком выступает департамент городского хозяйства. Заявки на участие в аукционе принимают до 16 апреля.

Подрядчик должен будет в соответствии с договором отремонтировать фонтаны и обеспечивать их эксплуатацию до закрытия сезона.