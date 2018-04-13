Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде

Вологда, 13 апреля. Ремесленный фестиваль, который пройдет под названием «Город ремесел», состоится во время празднования Дня города и Ганзейских дней в Вологде.

Как передает «Онлайн Вологда», в период с 29 июня по 1 июля пройдет фестиваль, получивший новое название — «Город ремесел». Мероприятие состоится во время празднования Дня города и Ганзейских дней. В настоящее время в разработке находятся программа и логотип фестиваля. Мэр Вологды Сергей Воропанов отмечает: