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Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде
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    Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде

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    Фестиваль «Город ремесел» пройдет в Вологде

    Вологда, 13 апреля. Ремесленный фестиваль, который пройдет под названием «Город ремесел», состоится во время празднования Дня города и Ганзейских дней в Вологде.

    Как передает «Онлайн Вологда», в период с 29 июня по 1 июля пройдет фестиваль, получивший новое название — «Город ремесел». Мероприятие состоится во время празднования Дня города и Ганзейских дней. В настоящее время в разработке находятся программа и логотип фестиваля. Мэр Вологды Сергей Воропанов отмечает:

    «Ремесленникам высланы приглашения. Мы позвали мастеров из 30 регионов России и стран зарубежья от Узбекистана до Италии. При этом участие в фестивале для ремесленников станет практически в два раза дешевле! Наша главная задача — сохранить за Вологдой статус международного ремесленного центра!». 

    Автор: Алексей Громов
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