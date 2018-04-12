Пенсионер за рулем иномарки сбил пешехода на «зебре» в Череповце

Череповец, 12 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Череповце после полудня: пенсионер за рулем иномарки сбил пешехода на «зебре».

Как передают городские издания со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УМВД России по Вологодской области, автомобильное происшествие случилось в четверг, 12 апреля, около 13:00 часов дня у дома №41 на улице Первомайской. Пенсионер, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra двигался со стороны проспекта Победы в сторону улицы Красной и допустил наезд на пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пешехода травмы различной степени тяжести.