Три пожарных расчета тушили горевшую пилораму в Вологодской области

Вологда, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: в Бабаевском районе произошел пожар на территории пилорамы.

Пожар произошел в четверг, 12 апреля, ночью в Борисовском поселении Бабаевского района, передает информационное агентство «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МЧС.

«В 3.26 пожарно-спасательные подразделения выезжали в деревню Пожару для тушения одноэтажной деревянной бытовки размером два на четыре метра, которая находилась на территории принадлежащей местному жителю пилорамы», — сообщил начальник пресс-службы ведомства Анатолий Сапожков.

Три расчета в составе семи человек личного состава ликвидировали возгорание спустя восемь минут после прибытия на место ЧП. По предварительным данным, возгорание в бытовке произошло из-за короткого замыкания электросети.