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Три пожарных расчета тушили горевшую пилораму в Вологодской области
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    Три пожарных расчета тушили горевшую пилораму в Вологодской области

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    Три пожарных расчета тушили горевшую пилораму в Вологодской области

    Вологда, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области: в Бабаевском районе произошел пожар на территории пилорамы.

    Пожар произошел в четверг, 12 апреля, ночью в Борисовском поселении Бабаевского района, передает информационное агентство «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МЧС.

    «В 3.26 пожарно-спасательные подразделения выезжали в деревню Пожару для тушения одноэтажной деревянной бытовки размером два на четыре метра, которая находилась на территории принадлежащей местному жителю пилорамы», — сообщил начальник пресс-службы ведомства Анатолий Сапожков.

    Три расчета в составе семи человек личного состава ликвидировали возгорание спустя восемь минут после прибытия на место ЧП. По предварительным данным, возгорание в бытовке произошло из-за короткого замыкания электросети.

    Автор: Алексей Громов
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