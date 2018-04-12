Женщина за рулем Daewoo Matiz сбила пешехода на «зебре» в Череповце

Череповец, 12 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Череповце: женщина за рулем иномарки сбила пешехода.

Автомобильное происшествие случилось в четверг, 12 апреля, на улице Краснодонцев, передает портал «GorodChe.ru» со ссылкой на данные, полученные в ГИБДД. Автомобиль марки Daewoo Matiz за рулем которого находилась 36-летняя женщина, двигалась в сторону улицы Олимпийской и в районе котельной совершила наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Сотрудники скорой помощи диагностировали у 35-летней пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы и перелом бедра. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах аварии.