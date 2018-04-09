Весенние субботники начнутся в конце недели в Череповце

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Череповец, 9 апреля. Начальник департамента ЖКХ Александр Николаев сообщил, что весенние субботники стартуют в Череповце 12 апреля.

Пресс-конференция начальника департамента ЖКХ Александра Николаева состоялась сегодня в Череповце, передают «Невские Новости». На данный момент в департаменте ЖКХ продолжают принимать заявки напрямую, либо через электронную почту. Планируется, что будут убраны парки, улицы и площади, где проводятся массовые мероприятия.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло вчера на Кирилловском шоссе в Череповце: женщина попала под колеса автомобиля.

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