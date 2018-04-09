Крупный пожар охватил мебельный склад в Вологде

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Вологда, 9 апреля. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Вологде: загорелся ангар с готовой мебельной продукцией.

Как передает «ИА Вологда Регион», пожар в одноэтажном металлическом ангаре с готовой мебельной продукцией на улице Красноармейской произошел в понедельник, 9 апреля, в ночное время суток. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя в 1:53 часов ночи.

Огнеборцы в составе 13 единиц техники и 35 человек личного состава прибыли на место ЧП около 2:07 часов ночи, пожару присвоили повышенный номер вызова. Около 3:31 часов открытое пламя удалось ликвидировать.

«Сейчас завершается проливка объекта. Никто из людей не пострадал. Площадь пожара составила 500 квадратных метров», — отметил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Вологодской области Анатолий Сапожков.

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