Женщина попала под колеса иномарки в Череповце

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Череповец, 9 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки произошло вчера на Кирилловском шоссе в Череповце: женщина попала под колеса автомобиля.

Как передает «Вологда Региона» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось в воскресенье, 8 апреля, около девяти часов вечера на Кирилловском шоссе рядом со зданием мясокомбината, расположенного на улице Школьной.

По предварительной информации, водитель иномарки сбил женщину, которая неожиданно вышла на дорогу. В настоящий момент устанавливается личность пострадавшей. Сотрудники скорой помощи госпитализировали ее с травмами различной степени тяжести.

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