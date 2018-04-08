Пьяный пешеход попал под колеса авто в Череповце

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Череповец, 8 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Череповце: пожилой мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попал под колеса автомобиля.

Как передают городские издания, автомобильное происшествие произошло в субботу, 7 апреля, на улице Луначарского около пяти часов вечера: автомобиль под управлением 31-летнего водителя наехал на мужчину, который шёл навстречу транспортному средству.

Как передает отдел пропаганды городской ГИБДД, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники скорой помощи диагностировали у него ушиб правой кисти.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Коми: водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

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